​Va con la famiglia alla sagra, torna e si trova la casa svaligiata

CAVARZERE (VENEZIA) - Era andato, con la famiglia, alladel. Quando è rientrato,, residente a Boscochiaro di Cavarzere si è trovato ladai ladri: la sua e quella del suocero, che sono affiancate e comunicanti. Tutte le stanze messe a soqquadro, spariti i contanti, circa mille euro tra le due abitazioni, gli ori e piccoli gioielli, ricordi di una vita. Tra le poche tracce lasciate dai ladri, una inquietante: una roncola lasciata in bella vista su un letto matrimoniale. «A questo punto posso solo dire, meno male che non eravamo in casa», commenta amaramente Pasquali.