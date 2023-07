CAVALLINO TREPORTI - Si addormenta a bordo piscina per un colpo di sole, bambino di 5 anni soccorso dai bagnini di salvataggio. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso, al camping Ca' Savio di Cavallino-Treporti. Il piccolo, di nazionalità tedesca, da qualche giorno in vacanza con i genitori nel litorale nord, era stato notato dagli assistenti bagnanti della ditta Wela, mentre dormiva a bordo piscina. Immediato il loro intervento, anche perché il bimbo si era addormentato a pochi centimetri dall'acqua.

Paura in piscina

Svegliato dagli assistenti ai bagnanti, il bambino ha iniziato a piangere e a chiedere dalla mamma nel frattempo rintracciata. Vista la situazione, e il fatto che il piccolo continuava a piangere, sul posto è intervenuto anche il personale della Croce verde che ha portato il bambino al Ppi di Ca' Savio per ulteriori accertamenti. Per escludere la presenza di acqua nei polmoni, visto che si era addormentato a pochissima distanza dall'acqua della piscina, il bambino è stato poi elitrasporto con il Leone I, fatto alzare in volo dalla centrale operativa, all'ospedale dell'Angelo dov'è stato trattenuto in osservazione.

Secondo i primi soccorritori il piccolo potrebbe essersi addormentato a seguito di un colpo di calore, viste anche le temperature elevate degli ultimi giorni. «Il consiglio che diamo ai genitori commenta William Della Francesca, responsabile di Wela prima di tutto è quello di non perdere mai di vista i propri piccoli, quindi di fare attenzione anche alle temperature elevate come quelle di questi giorni. Sembrano consigli banali ma che riteniamo di ripetere sempre. Lo diciamo ancora una volta, una sola distrazione, apparentemente la più banale, può essere fatale».