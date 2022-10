Bambino di 10 anni colpito da grave malore sul treno regionale, ricoverato in codice rosso

UDINE - Un grave malore ha colpito ieri sera, 5 ottobre, attorno alle 20, un bambino di 10 anni mentre stava viaggiando sul treno regionale proveniente da Venezia e diretto a Udine. La chiamata d'emergenza alla Sores Fvg è giunta mentre il convoglio stava attraversando il territorio del comune di Codroipo. Gli operatori della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno attivato immediatamente i soccorsi inviando alla stazione dei treni di Udine una autoambulanza e una automedica. Le equipe sanitarie, inviate in codice rosso, hanno preso in carico il bambino che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni stabili. Sul posto la Polizia Ferroviaria.