Castelfranco Veneto. Si immerge nel lago artificiale, poi il malore fatale: morto sub 61enne del Veneziano

CASTELFRANCO VENETO - Tragedia a Castelfranco Veneto, morto sub 61enne residente a Venezia. Stamne intorno alle ore 10, durante le operazioni di immersione nelle acqua del lago artificiale della Baita al Lago, un sub 61enne, residente in provincia di Venezia, è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e personale sanitario del 118.