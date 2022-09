TESSERA - «Save e Comune hanno speso ben 300mila euro per fare quella rotonda e poi installano cartelli con le indicazioni sbagliate». A Tessera non si risparmiano commenti e battute sarcastiche nei confronti, in particolare, del Comune, per i due pannelli segnaletici che nei giorni scorsi sono stati installati in prossimità della nuova rotatoria realizzata per eliminare il pericoloso incrocio tra via Triestina e via Orlanda, nonché per scoraggiare quanti hanno il vizietto, pur essendoci il limite di 50 km/h, di premere oltre misura sull'acceleratore.

L'errore, presente in entrambi i cartelli, sta nell'indicazione per raggiungere Forte Bazzera, l'ex presidio militare dove proprio in questi giorni si sta svolgendo la Sagra dea sbrisa. Ebbene, in base alla segnaletica la strada da seguire per arrivare nell'area del Forte sarebbe via Orlanda, quindi la direzione per Campalto-Terminal Fusina-Venezia. Indicazione palesemente errata perché dalla rotonda basta prendere l'uscita di via Bazzera per arrivare tranquillamente all'area del Forte che, guardacaso, porta lo stesso nome della strada. «Ed è stata proprio la concomitanza con la Sagra dea sbrisa - spiegano gli abitanti - che ha dato evidenza all'errore, poiché ci sono state parecchie persone che nelle serate scorse, non conoscendo con esattezza il luogo della festa, hanno girato più volte a vuoto lungo via Orlanda per aver dato credito alla cartellonistica». La cosa è stata segnalata al Comune e l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, ha ammesso l'errore. «Purtroppo è stato commesso uno sbaglio ha risposto a cui porremo quanto prima rimedio».

(mau.d.l.)