Carnevale, volo dell'Aquila con la campionessa Arianna Fontana

VENEZIA - L'Aquila che spiccherà il volo dal Campanile di San Marco, domenica 3 marzo, in occasione dell'evento più atteso del Carnevale di Venezia, incarnerà, quest'anno, un riconoscimento al mondo dello sport e un chiaro messaggio di sostegno alla candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026. Sarà, infatti, la campionessa di Short Track Arianna Fontana, otto medaglie olimpiche, a 'volare' al termine dei 12 rintocchi della 'marangona' attirando, sui colori olimpici, gli occhi di tutti gli spettatori.



Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha accolto l'invito del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, al presidente del Coni Giovanni Malagò e alla responsabile Coni per la candidatura Diana Bianchedi. «Con la sua faccia pulita, il palmares prestigioso e la passione per lo sport più genuina - dice Zaia - Arianna è stata una straordinaria testimonial della candidatura di Milano-Cortina a Tokio, dove l'abbiamo presentata per la prima volta al Cio. A questa grande atleta si abbina oggi la Città più bella del mondo con una delle sue più famose tradizioni: un mix di grande appeal che farà il giro del mondo. L'Aquila dello Short Track internazionale diventa Aquila del Carnevale veneziano. Un volo di buon auspicio verso Milano-Cortina 2026». «L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività promozionali alla candidatura di Milano-Cortina dei Giochi Olimpici invernali 2026 - spiega Brugnaro - noi vogliamo che tutta la montagna senta Venezia come casa propria ed è per questo che ci siamo messi totalmente a disposizione, anche dal punto vista della comunicazione. In particolare Cortina è il gioiello delle nostre montagne, che comprendono le Dolomiti, Alleghe, l'Agordino, il Cansiglio e che rappresentano la nostra storia e la nostra identità».

