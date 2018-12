Capodanno senza lattine né botti in piazza: multe salate ai furbetti

VENEZIA Divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, ma anche di uso e detenzione di spray al peperoncino. E questo il frutto dell'ordinanza 2018/802 che mira a garantire un sicuro capodanno a chi si rechi in città. Il divieto vale dalle 19 del 31 dicembre 2018 alle ore 6 del mattino seguente, 1 gennaio 2019, siano vietati l'uso e la detenzione di spray a base di Oleoresin capsicum, ossia al peperoncino o simili. Il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli del Capodanno 2019: a Venezia in piazza e piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della Paglia, lungo Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, al Ponte del Sepolcro e della Ca' di Dio, lungo la stessa Riva e la Riva San Biagio; a Mestre in piazza Ferretto e a Marghera in Piazza Mercato.



Per quanto riguarda il divieto di consumo di alcolici in bottiglie di vetro, l'ordinanza istituisce il divieto per le attività commerciali e gli esercizi pubblici di vendere bevande da asporto, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro; di somministrare nei plateatici esterni bevande, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro.Allo stesso modo anche i cittadini non potranno «assumere e trasportare, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro». Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

VICENZA - Niente bicchieri dné lattine. E nemmenomeno pirotecnico ma più sicuro in centro storico. Lo vuole il sindaco di Vicenzache, per la festa diha fatto la lista di ciò che nel salotto cittadinoSu tutti, spicca come detto il divieto di consumareVietata inoltre la loro vendita. Il tuttoI trasgressori rischieranno multe salate fino a 500 euro. Non è finita. Proibiti anchesia all'ombra della basilica che vicino a scuole, ospedale e cliniche.In effettii saluterà il 2019 con musica, balli e concerti che scatteranno alle 16 del pomeriggio dell'ultimo giorno dell'anno.precederanno la notte dance in programma dalle 22 con dj e ballerine. Sul palco accanto all'albero di Natale si alterneranno, tra gli altri,