Venezia, in migliaia in piazza San Marco per festeggiare il nuovo anno

VENEZIA - Migliaia di persone si sono riversate, come di consuetudine, in piazza San Marco a Venezia per festeggiare il capodanno. Piazza super blindata con le forze dell'ordine a controllare che tutto procedesse senza problemi e in regola con le normative anti covid. Quasi tutti, infatti, indossavano le mascherine (molti con le Ffp2). Nessun problema di ordine pubblico durante la nottata. Non c'è stato il solito pienone, molti hanno preferito festeggiare in casa, ma l'atmosfera di San Marco a capodanno è sempre magica.