Caorle, barca si incaglia mentre arriva il temporale: equipaggio salvato, c'era anche una donna incinta

CAORLE - L'imbarcazione con 7 persone a bordo, tra cui una donna incinta, si incaglia al largo di Caorle mentre sopraggiunge un temporale: la Guardia costiera porta tutti in salvo.



L'allarme è arrivato ieri sera, domenica 5 giugno alle 20:57, alla Sala Operativa di Circomare Caorle. Il comandante di un’imbarcazione da diporto a vela, il Sunflower, ha spiegato che era rimasto incagliato in prossimità dell’imboccatura del Porto di Falconera a circa mezzo miglio dalla costa, con a bordo sette persone di cui una in stato di gravidanza, tutte di nazionalità italiana, in condizioni meteo marine in rapido peggioramento. La sala operativa è riuscita a rimanere in contatto con il personale a bordo, facendosi fornire le informazioni necessarie per un pronto intervento e tranquillizzare i malcapitati, tutti in buono stato di salute, ma a causa dell’incaglio si è necessario il trasbordo dell’equipaggio per motivi di sicurezza. Il personale della Guardia Costiera di Caorle si è messo subito in navigazione con il proprio mezzo navale GC A03 per raggiungere l’unità da diporto in difficoltà. Raggiunto il mezzo in difficoltà, il personale della Guardia Costiera si è accertati delle condizioni dei diportisti, trasbordando l' equipaggio. Tutti sono stati portati in salvo presso la darsena dell’Orologio.