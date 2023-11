CAORLE (VENEZIA) - Un'auto nel canale Brian alle porte di Caorle: è giallo. Dalle 13:30 di oggi, mercoledì 29 novembre, i soccorritori sono intervenuti nei pressi della aviosuperficie di Caorle al confine con il territorio comunale di Eraclea.

A lanciare l'allarme un passante che ha notato l'auto sprofondata nel canale Brian

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro assieme ai colleghi del nucleo sommozzatori di Mestre arrivati anche con una grossa gru. Con loro anche la polizia locale e i carabinieri. Secondo un primo accertamento pare che nell'abitacolo dell'auto non ci sia nessuno. Gli investigatori cercano di capire come l'auto sia finita nel canale. Al momento non ci sono denunce di furto.