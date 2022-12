Campioni di vita, 500 ragazzi al Teatro Corso di Venezia Video

VENEZIA - È tornata #CAMPIONIdiVITA, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo pensata per trasmettere ai giovani, attraverso la metafora dello sport, e in particolare della competizione paralimpica, i valori più importanti nella vita di un individuo. Circa 500 ragazzi, mercoledì 14 Dicembre al Teatro Corso di Venezia, hanno potuto conoscere le storie di tre grandi atleti italiani di livello mondiale: Oney Tapia, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nel getto del peso e nel lancio del disco per non-vedenti, la velocista Oxana Corso, argento Mondiale nei 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Andrea Lucchetta, campione del Mondo con la Nazionale di Volley ribattezzata “Generazione Fenomeni”, per l’occasione nei panni di host. Tra le numerose attività svolte durante la giornata, un divertente edu-quiz su semplici e coinvolgenti contenuti di educazione finanziaria al quale i ragazzi hanno potuto rispondere comodamente dal proprio smartphone, grazie al coinvolgimento del Museo del Risparmio, da 10 anni impegnato a diffondere la cultura finanziaria in modo innovativo e divertente.