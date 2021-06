Ladro nel camping: scoperto, usa lo spray antiaggressione per scappare ma viene bloccato. Tutto per rubare 5 euro

CAVALLINO TREPORTI - Ladro nel camping Marina di Venezia a Punta Sabbioni: il malvivente ha preso di mira una roulotte ma è stato sorpreso dalla vittima, ha tentato di scappare usando uno spray ma è stato fermato dalle persone sul posto e arrestato dai carabinieri per tentata rapina impropria aggravata. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 27 giugno 2021, il ladro è un 53enne kosovaro, I.M., pregiudicato, residente ad Avignone (Francia).

Furto nel camping

Alle 17 circa, l’uomo si è introdotto all’interno del camping in via Montello di Punta Sabbioni ed è stato sorpreso da un villeggiante tedesco 32enne mentre usciva dalla sua roulotte. Il malfattore, vistosi scoperto, ha tentato di guadagnarsi la fuga utilizzando uno spray antiaggressione ma altri ospiti della struttura, accortisi di ciò che stava accadendo, sono intervenuti a sostegno della vittima così come il servizio di sicurezza del campeggio avendo la meglio su di lui. Anche un’altra turista tedesca, 28enne, è stata raggiunta dal liquido nebulizzato ma non ha riportato conseguenze. La direzione ha immediatamente avvisato i Carabinieri della Stazione di Cavallino Treporti che si sono recati presso la struttura prendendo in custodia l’uomo e sottoponendolo a perquisizione personale che ha permesso di recuperare il poco che era riuscito a sottrarre (una banconota da 5 euro), lo spray al peperoncino utilizzato e un cacciavite, verosimilmente impiegato per scassinare la serratura del camper. Il denaro è stato riconsegnato al legittimo proprietario ed il resto sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato, fatto visitare presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Donà di Piave (VE), dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla destra rimediata nel corso della baruffa, ed infine, dopo le formalità di legge, accompagnato presso la casa circondariale di Venezia – Santa Maria Maggiore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dalpm Giorgio Gava.