Camionista fulminato da un malore improvviso davanti alla moglie

di Filippo DE Gaspari

NOALE (VENEZIA) - Stroncato ada un malore improvviso, durante un pausa dal lavoro. E' spirato così, quasi sotto casa e a pochi metri dalla sua betoniera,, autotrasportatore di Noale, che lavorava per la Betonrossi, in via Pacinotti. L'uomo è stato colto da un probabile infarto o da un'improvvisa embolia nel primo pomeriggio di mercoledì e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, chiamato sul posto dalla moglie che ha visto la scena.