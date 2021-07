VENEZIA - Macabro ritrovamento questa mattina, 1 luglio 2021, in Giudecca, un corpo è stato ripescato intorno alle 8, nei pressi della basilica del Redentore. Sul posto i carabinieri del nucleo natanti. Non si conoscono ancora i dettagli sull'identità della persona trovata senza vita, le indagini sono in corso.

(Foto dal gruppo Facebook Giudecca x sempre)