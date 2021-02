Brugnaro contro la Littizzetto: «Perchè Rai3 le consente di screditare Venezia e i suoi maestri vetrai?»

VENEZIA - Il sindaco è andato subito al sodo: «Perché Rai3 consente a Luciana Littizzetto di screditare #Venezia? - ha scritto oggi Luigi Brugnaro sui suoi profili social - A Murano non vengono fatti “cigni e gatti storti”, ma i maestri vetrai creano opere uniche al mondo. Il servizio pubblico dovrebbe evitare che la “satira” offenda le tradizioni di una Città che compie 1600 anni».

Brugnaro, critica un passaggio satirico dell'intervento di Luciana Littizzetto, ieri sera su Rai3 a "Che tempo che fa", nel corso del quale attaccava Pfizer per la carenza dei vaccini. Littizzetto ha detto che le fiale in vetro per i vaccini 'potrebbero essere fatte a Murano, Burano e Torcello' ironizzando sulla plurisecolare arte veneziana. E alcuni consiglieri comunali di Venezia ricordano che «Torcello ha solo orti, Burano è la patria del merletto artistico, mentre le vetrerie di Murano fanno tutt'altro che vetro industriale».

Satira galeotta

