Picchia e sfregia i passanti, danneggia vetrine e rapina una tabaccheria: preso 30enne senegalese

VENEZIA - Colpisce al volto un passante con una sedia, sfregia con un collo di bottiglia un altro uomo e rapina una tabaccheria nell'arco di poche ore tra Venezia e il Lido. Protagonista un senegalese di 30 anni che è stato infine arrestato dai carabinieri della città lagunare.



Lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, tra la notte di domenica e stamani ha seminato il panico prima nel sestiere di Cannaregio e poi al Lido. La serata dell'uomo è iniziata con una lite con il gestore di un ristorante in Lista di Spagna; in preda a un raptus ha colpito il volto di un passante con una sedia, rompendogli il setto nasale e poi, con il collo di una bottiglia, ha sfregiato il volto di un altro uomo. Successivamente, dopo aver danneggiato la vetrata di un albergo poco distante, è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Natanti, allertati da numerose chiamate al 112.



I militari lo hanno così rintracciato denunciandolo per lesione e danneggiamento aggravati. Alcune ore dopo, lo stesso straniero è entrato in una tabaccheria del Lido di Venezia rapinandola di diversi pacchetti di sigarette. Poi è fuggito tentando di colpire con una sedia il negoziante che aveva provato ad inseguirlo. Sono di nuovo intervenuti i militari che lo hanno bloccato e infine ammanettato.



