VENEZIA - Nella tarda mattinata di ieri,21 agosto, due poliziotti del Commissariato San Marco hanno fermato, sul vaporetto – Linea 2, in corrispondenza dell’imbarcadero “Ferrovia”, due donne straniere, notoriamente dedite al borseggio. Entrambe le giovani donne versavano in stato di gravidanza.



Dopo essere state sanzionate dagli operatori ACTV per la mancanza del titolo di viaggio, sono state accompagnate dai poliziotti presso gli uffici del Commissariato ai fini identificativi. Alla prima, avente a proprio carico numerosi precedenti per reati predatori, è stato notificato un provvedimento di esecuzione, sospeso per via dello stato interessante e, contestualmente, è stata formalizzata a suo carico la proposta di foglio di via obbligatorio. La seconda, invece, già destinataria di foglio di via obbligatorio del Questore di Venezia, è stata denunciata a piede libero per violazione del medesimo.

