Bollettino Coronavirus in Veneto, 460 nuovi casi e 26 vittime nella notte, ricoverati sotto quota 1800, stabili le terapie intensive

Coronavirus in Veneto, i dati della Regione Veneto di oggi, 4 febbraio, contenuti nel bollettino delle ore 8. I nuovi casi sono 460 da ieri sera e i morti 26. Il totale delle persone attualmente positive è sotto la soglia dei 30mila ovvero 28.704. Mentre le vittime da inizio pandemia sono 9.165.

APPROFONDIMENTI LA SORPRESA Coronavirus, l'Unione europea aggiorna la mappa: il Friuli... REPORT Coronavirus in Veneto: 710 casi e 46 morti in 24 ore. I contagi... AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 274 nuovi casi e 10 vittime... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 692 casi su oltre 11mila test e 27 morti....

I pazienti ricoverati in ospedale in reparti non critici sono 1.767 (-34 da ieri sera), mentresono stabili le terapie intensive con 211 malati (177 positivi al virus).

VACCINI

Sono 193.395 le dosi vaccinali anti-Covid somministrate finora in Veneto. Le persone che hanno già completato il ciclo di profilassi sono 79.118. Lo rende noto la Regione. L'unità sanitaria che ha effettuato il maggior numero di inoculazioni è quella di Padova, con 30.281.

BOLLETTINO DEL COVID IN VENETO ore 8 - SCARICA IL PDF

Il report di ieri sera

VACCINI IN VENETO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA