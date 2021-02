Coronavirus in Veneto: 710 casi e 46 morti in 24 ore. I contagi precipitano sotto soglia 30mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati della Regione Veneto di oggi, 3 febbraio, contenuti nel bollettino delle ore 17. I nuovi casi in ventiquattr'ore sono 710 e i morti 46. Il totale delle persone attualmente positive scende sotto la soglia dei 30mila e per la precisione sono 29.158. Mentre le vittime da inizio pandemia sono 9.139. I pazienti ricoverati in ospedale in reparti non critici sono 1.801 (dei quali 1.256 positivi), mentre in terapia intensiva ci sono 211 malati (177 positivi al virus).

APPROFONDIMENTI AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 274 nuovi casi e 10 vittime... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 692 casi su oltre 11mila test e 27 morti....

Coronavirus in Fvg, 692 casi su oltre 11mila test e 27 morti. Giù i ricoveri

BOLLETTINO DEL CONTAGIO DA COVID IN VENETO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA