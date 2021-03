Coronavirus in Veneto: altri 1.331 nuovi contagi e 36 vittime nelle 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati degli aggiornamenti forniti dalla Regione Veneto di oggi 15 marzo alle ore 17. Si sono registrati 1.331 nuovi contagi e 36 decessi nelle 24 ore. Le persone attualmente positive sono 35.435, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 10.147 ovvero +31 da stamani. Le persone ricoverate nei reparti non critici sono 1.228 e i pazienti in terapia intensiva calano di 17 unità a 185.

Dati della notte

Si erano registrati 603 nuovi contagi e 5 decessi nella notte.

Zaia: «Vaccino AstraZeneca, bloccato anche in Veneto il lotto del Piemonte. Già usate 21mila dosi»

Report delle ore 8

