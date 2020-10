MESTRE/FAVARO - Il conto è stratosferico: 16mila euro per una sessantina di utenze non pagate. Il destinatario, però, in quella casa non abita da anni, dopo che a causa di una precedente morosità era stato costretto a lasciare l'abitazione Ater di via del Cortivo a Campalto, il cui ingresso era stato sigillato. Così R.F., 62 anni, che ora vive in una residenza per persone non autosufficienti, si è rivolto all'associazione di consumatori Adico dopo avere ricevuto una raccomandata da parte di una società di recupero crediti per conto di Eni gas e luce nella quale si richiede il pagamento di una sessantina di fatture per una somma di circa 16 mila euro. Per l'associazione il caso presenta dai contorni poco chiari. Le pretese economiche, infatti, si riferiscono a consumi dell'alloggio di Campalto per un periodo che va dal 2004 al 2015. «In linea di massima le fatture sono tutte prescritte - sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'Adico -. Non solo. Quelle che si riferiscono agli anni che vanno dal 2010 al 2015 non sarebbero comunque addebitabili all'uomo che nel 2010 si è trovato la porta di casa sigillata e ha avuto solo il tempo di prendere alcuni effetti personali prima di abbandonare definitivamente l'alloggio. Con ogni evidenza la fornitura è rimasta aperta».

Ma per il legale che ha preso in esame l'intimazione di pagamento destano perplessità anche alcuni dei pagamenti richiesti dato che certe fatture contestano importi sproporzionati, fino a 450 euro. «Le verifiche naturalmente procederanno senza sosta conclude Garofoloni - per capire cosa sia successo e perché sia stata inviata una fattura di questo genere al 62enne mestrino. Chiederemo naturalmente l'annullamento di ogni pretesa visto che non ne esistono i presupposti». (l.bag.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA