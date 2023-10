VENEZIA - Blackout ieri nel sestiere di Castello. Nel primo pomeriggio, verso le 14:30, si è verificato un doppio guasto su due linee interrate di Media Tensione che alimentano l'intera zona.

Residenti, turisti e commercianti sono rimasti improvvisamente senza corrente

I tecnici del Centro Operativo di E-Distribuzione sono intervenuti sul posto e, nonostante la particolarità e complessità del caso, in meno di 5 minuti hanno rialimentato la stragrande maggioranza della clientela interessata dal guasto attraverso linee alternative. Il problema, per parte dell'area interessata, però, è continuato fino a sera inoltrata perché, purtroppo, per due cabine secondarie, rimaste isolate dal disservizio, il personale di Pronto Intervento dell'Azienda ha dovuto organizzare il trasporto eccezionale di una grande bobina di cavo necessaria per una connessione temporanea. Dopo aver ripristinato il servizio anche per i clienti che erano ancora disalimentati, i tecnici di E-Distribuzione hanno avviato con specifiche attrezzature le operazioni di ricerca dei punti di guasto per provvedere agli interventi di scavo e riparazione, interventi che non coinvolgeranno la clientela e quindi non creeranno alcun disturbo.