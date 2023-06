BIBIONE - Migliaia di persone sotto lo stesso palco a cantare e ballare, unite dall'abbraccio musicale di uno dei più amati cantanti italiani contemporanei. Ieri sera circa 25mila persone hanno riempito in ogni ordine di posto lo Stadio Comunale di Bibione per assistere al concerto di Marco Mengoni.

DATA ZERO

La popstar di Ronciglione ha scelto Bibione per le prove e il debutto del suo tour, trascorrendo più di una settimana nella località balneare, provando ogni giorno la scaletta e tutti gli elementi artistici e scenografici del suo spettacolare show, tra i grandi classici e i brani dell'ultimo album "Materia Prima". Il concerto, durato oltre due ore, dopo questa data approderà nei più importanti stadi italiani. Il primo grande concerto della stagione nel Veneziano, il più atteso dell'anno non ha tradito le aspettative e ha regalato una serata magica a tutto il pubblico presente, molti in attesa dell'apertura dei cancelli già da ieri. Prima il Festival di Sanremo, l'Eurovision e poi una nuova estate negli stadi: Marco Mengoni si appresta a vivere un 2023 da protagonista, dopo l'uscita della seconda parte del progetto discografico "Materia" che gli ha portato il 60° disco di platino della sua carriera e dopo aver vissuto a giugno la sua prima volta negli stadi a San Siro e all'Olimpico. Due date che hanno riconfermato Mengoni tra i più amati artisti della scena musicale nazionale, a cui è seguito poi un tour tutto esaurito nei principali palazzetti italiani.

«Dopo l'esperienza della scorsa estate, Bibione si riconferma palcoscenico ideale per il banco di prova dei grandi concerti - spiega il sindaco di San Michele-Bibione Flavio Maurutto - Siamo onorati di ospitare la data zero di Marco Mengoni, un artista in grado di emozionare trasversalmente tutte le generazioni attraverso performance originali e messaggi profondi. Eventi di questo calibro rappresentano per Bibione uno sforzo non indifferente, ma i risultati che ne derivano e l'entusiasmo con cui vengono accolti dall'intera località non possono che ripagare la fatica e le risorse investite. La fama di Marco Mengoni supera i confini italiani e siamo certi che la notizia della sua presenza a Bibione ha fatto gioire sia il pubblico di casa che il pubblico straniero».

Ottima la macchina organizzativa con Polizia locale, carabinieri, Polizia, Protezione Civile che hanno permesso di mantenere l'ordine in una Bibione già sold-out per l'avvio dell'estate. Insomma i grandi concerti nella località turistica veneziana rappresentano un'ottima cartolina.