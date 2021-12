Picco di bassa marea in Canal Grande e Rialto va "in secca"

VENEZIA - Picco di bassa marea oggi pomeriggio, 18 dicembre, a Venezia, in una giornata nebbiosa. Il livello dell'acqua ha raggiunto alle ore 16.35 i - 50 centimetri sul medio mare misurato a Punta della Salute. Non un record assoluto, ma abbastanza per portare in superficie i fondali di alcuni canali. Nelle foto, il Canal Grande a Rialto. Nei prossimi giorni la situazione edovrebbe migliorare. Domani, 19 dicembre, sono previsti -40 alle 17.05 e lunedì - 35 alle 17.35.