All'asta i "gioielli" dimenticati in aeroporto: orologi, collane d'oro, pc e cinture per tutte le tasche

MESTRE - Visti i precedenti, i prezzi di partenza a fronte del valore della merce che sarà battuta all'asta, sarà qualcosa di simile ad un assalto. Perché, tra meno di due settimane, l'Istitutoaggiudicherà ai migliori offerenti 129 lotti composti da beni smarriti in aeroporto. Certo, in mezzo ci sono tante cianfrusaglie e bigiotteria, ma scorrendo l'elenco si trovano anche collane d'oro e un'infinità di pc portatili molti dei quali della Apple, questi ultimi a partire da poco più di un centinaio di euro. Insomma, un affarone dietro l'altro.L'appuntamento è per, dalle 15 nella sede dell'Istituto in via Flaminia, vicino a San Giuliano. Qui, uno dopo l'altro, verranno battuti i 129 lotti dei beni ritrovati al Marco Polo, e ormai non più rivendicabili dai legittimi proprietari. Lotti composti spesso da più di un prodotto (il lotto numero 1, per esempio, conta 30 orologi in metallo, a 60 euro di base d'asta), anche se i pezzi più pregiati saranno venduti singolarmente o al massimo in coppia (lotto n.24: due collane oro 750 peso 20,3 grammi a 365 euro) oppure in pacchetti, come nel caso della miriade di macchine fotografiche perse dai turisti, valutate in partenza sui 50 o 60 euro per quattro o cinque apparecchi di varie marche. E poi ci sono i notebook e i computer portatili - tantissimi - delle marche più rinomate e perfino i MacBook Air della Apple («a tutti i pc è stato però rimosso il disco fisso a tutela dei dati personali di chi lo aveva smarrito» precisano dall'Istituto Vendite Giudiziarie, in quanto la semplice cancellazione dei file in memoria non sarebbe stata altrettanto sicura per la privacy).Tra le curiosità da segnalare, il lotto 127 che contiene la bellezza di 490 cinture, sicuramente dimenticate dai viaggiatori dopo il passaggio al varco del metal detector (50 euro, se interessa), uno scatolone con 188 paia di occhiali da sole usati per 30 euro e un imperdibile lotto 103 con decine di souvenir di varie città a soli 20 euro ma che, esponendoli in casa, possono dare a chiunque l'impressione di aver viaggiato per il mondo. «I prezzi sono fissati per essere interessanti e, quindi, stimolare la gara al rialzo durante l'asta» spiegano in via Flaminia. Per i curiosi, il 29 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 (e poi il 30 maggio dalle 9 alle 12) ci sarà la possibilità di visionare i vari lotti che andranno all'asta del pomeriggio del 30. Da ricordare poi che i migliori offerenti che si aggiudicheranno i lotti dovranno pagare subito in contanti (fino a 2.999 euro) oppure con un assegno circolare entro le 10 di mattina del 31 maggio.