Bambino sbalzato dalla giostra: I genitori: «Poteva davvero morire»

DOLO - «Un po' come tutte le cose in Italia: prima sembra sempre tutto a posto, bisogna che succeda qualcosa di grave per capire che forse non è così». È ancora teso Daniele Mazzuccato, il padre del dodicenne sbalzato dalla giostra Canguro sabato sera alla sagra di Dolo. L'impatto avvenuto su una persona anziché sull'asfalto ha evitato il dramma: 10 punti sul labbro interno ed esterno, due incisivi traballanti e tanti ematomi, ma nessun danno alla schiena o alla testa. «Ringrazio...