di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOLO - Una giostra da brivido. E' così che chi l'ha provato descrive il Canguro, una delle attrazioni più gettonate della sagra di Dolo. Ma il brivido dei pochi minuti del giro in giostra, si è trasformato in paura, dolore e angoscia, durati qualche ora, per un bambino di 12 anni e i suoi genitori, la notte di sabato, verso le 23. Il piccolo, che era salito da solo a bordo di una delle navicelle, mosse in alto e in basso dalle braccia oscillanti, a un certo punto, è stato sbalzato all'esterno e, dopo un...