Baby ladre colte sul fatto domenica: fermate ma oggi erano già al lavoro

VENEZIA - Domenica pomeriggio erano state fermate quattro borseggiatrici dalla Polizia e dai vigili urbani di Mestre, due trentenni e due minorenni di 14 e 10 anni, tutte di nazionalità bosniaca, colte sul fatto in zona stazione ferroviaria a Venezia mentre circondava una coppia di turisti costaricani utilizzando, come di consueto, ampi scialli per nascondere i movimenti delle mani.



Le due minorenni affidate ad una comunità in provincia di Padova sono state fermate di nuovo questa mattina in Campo San Filippo e Giacomo dove erano state bloccate da un passante e dalla coppia di turisti iraniani alla quale avevano tentato di sottrarre il portafoglio contenente circa 1500 euro. Addosso alle due ragazze sono stati trovati 175.000 yen, pari a 1400 euro, che sono stati sequestrati. Le giovani sono poi state reinviate alla comunità padovana.

