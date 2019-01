Calci e pugni, il branco di minorenni si avventa su un 17enne e lo rapina

VENEZIA - Unè statoper aver aggredito a Venezia con altri giovani, ancora non identificati, unperdel denaro che aveva con sé.di origini egiziane, residente a Venezia con i genitori, mentre la vicenda risale a 5 giorni fa. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza messo in atto da bande di minorenni a Venezia nell'ultimo periodo, fatti del tutto simili si sono verificati recentemente anche a Padova Il minore, ancora turbato e intimorito, ha esitato qualche giorno prima di denunciare il fatto ai carabinieri. Il 16enne ha riferito di essersi incontrato il 12 gennaio con un suo amico per trascorrere qualche ora insieme ai "giardini della Marinaressa" in Riva Sette Martiri dove c'era anche il suo gruppo di amici, una quindicina di ragazzi, tutti minorenni.Ad un certo momento però, l'indagato, accortosi che la vittima possedeva, lo avrebbecolpendolo conper farsi consegnare il denaro. In quel momento, desistendo solo quando un residente si è affacciato dalla finestra di casa. Il giovane egiziano è stato poi medicato in ospedale dove i medici gli hanno dato 7 giorni di prognosi.