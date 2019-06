«Il filo teso, una trappola anti-turisti». Pericoloso: ad altezza collo bambini

di Raffaella Vittadello

PELLESTRINA (VENEZIA) - «Baby gang? Può essere. Ma forse è qualche adulto che si è stufato che iscorrazzino in lungo e in largo per, senza rispetto e impuniti. E così ha messo ilper far in modo che non escano dalla strada». Fanno fatica a parlare, gli abitanti di Pellestrina, talvolta hanno paura di ritorsioni, ma chi lo fa esprime un grande senso di insofferenza nei confronti dell’invasione che l’isola subisce da giugno a settembre, talvolta anche nei mesi di “bassa stagione” per quando il tempo lo permette. Eppure lo “scherzo” del filo di nylon pare sia costato un capitombolo a una persona residente in loco, che è rimasta ferita a un braccio, e sarebbe, invisibile perchèé