Baby bulli, rissa in campo: il branco â€‹di trenta minori contro tre ragazzi

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Unache cercavano la rissa. Questa è l'impressione che hanno avuto i testimoni sabato pomeriggio in. Da una parte c'erae dall'altra, rifugiandosi in un bar. A farne le spese però, sono stati altri due minorenni, che forse non c'entravano ma che hanno fatto da parafulmini alla rabbia del gruppo, finendo all'ospedale con lesioni ed escoriazioni. Le famiglie delle due vittime hanno presentato querela di parte contro un giovane, e c'è chi accende i riflettori sul caso deiSono circa le 15.30 del pomeriggio quando in campo Santa Maria Nova, all'angolo tra il ponte e la riva, si ritrova un gruppo di ragazzini. Secondo due testimoni, che preferiscono rimanere anonimi, si tratta di una trentina di minorenni tra i 14 e i 17 anni. Dall'accento sembrano veneziani, a parte due che potrebbero essere di origine straniera. Aspettano qualcuno: tre coetanei con cui si erano dati appuntamento per, ma le intenzioni, in realtà, erano ben altre...