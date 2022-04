B&B "Lido di Venezia" a Sottomarina, il Consorzio Ava: «Pubblicità ingannevole»

CHIOGGIA - L’hotel è a Sottomarina di Chioggia, ma si fa pubblicità con il nome del Lido di Venezia. Da qualche giorno sui social si è fatta “martellante” lanciando a livello mediatico una nuova apertura il “B&B Chioggia Lido di Venezia”. In diversi si sono interrogati, anche perchè i prezzi delle camere, specie nel periodo di Pasqua, apparivano molto più convenienti, anche per la categoria 4 stelle che illustrava anche la presenza di una piscina scoperta e di spiaggia privata, rispetto a molte altre strutture del Lido di Venezia.

Dove era questa struttura al Lido di Venezia? I dubbi sono aumentati soprattutto quando nei siti internet specializzati nelle prenotazioni di hotel e tour operator, come ad esempio booking.com, la dicitura Lido di Venezia appariva a grandi caratteri nella seconda riga. Quasi a voler identificare realmente la località balneare della destinazione alberghiera, dove nacque il turismo balneare di inizio Novecento. La posizione reale dell’hotel, invece, Sottomarina era riportata molto più in piccolo. Facile, dunque, incorrere nel rischio di un possibile fraintendimento. Soprattutto da parte di ospiti provenienti dall’estero e poco informati sulla situazione veneziana Ecco che la pubblicità, comparsa in vari motori di ricerca, non è passata inosservata e ha fatto molto rumore.



Ma gli operatori lidensi, pur prendendola con filosofia, hanno manifestato ampio dissenso, pur senza mai esasperare i toni. La questione è passata un mano al Consorzio “Venezia e il suo Lido” che valuterà, eventualmente, quali azioni intraprendere, con che tempi e modalità. «Pubblicità ingannevole e fuorviante - spiega Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell’Ava - evidentemente è anche la conferma dell’importanza che ha la nostra località riconosciuta da tutti. Si tratta di una scelta quantomeno bizzarra». Stessa opinione di Teodoro Russo. «È una pubblicità fortemente ingannevole, anche perchè si pubblicizza la spiaggia e stiamo parlando di una località vicina».



Dall’hotel Airone ammettono che qualcosa non è filato a dovere. «Siamo entrati con questa nuova gestione il primo aprile - riferiscono dalla reception - solo pochi giorni fa. Ora vedremo come intervenire, anche sul sito, e se ci sarà bisogno come chiarire l’equivoco che si è creato. Stiamo già intervenendo. Questo è il nome dato all’hotel, ma noi ci troviamo a Sottomarina, il sito lo riporta chiaramente. Se necessario pronti a rimediare».