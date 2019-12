Auchan-Simply, 400 al presidio, 1800 lavoratori veneti in cerca di un futuro

MESTRE - Oltre 350 lavoratori di Auchan-Simply hanno partecipato al presidio organizzato dai sindacati confederali di categoria a Mestre all'Iper di via don Tosatto. Nel giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori del gruppo Auchan e di Simply a seguito della vendita a Conad e l'annuncio di 6.000 esuberi di cui 1.800 in Veneto (compresi logistica, sedi e indotto), la protesta ha visto una partecipazione media regionale tra il 60 e il 70%.Tre Simply - dicono i sindacati - sono rimasti chiusi: Rovigo, Ormelle e Mestre. Dopo il fallimento dell'incontro del 17 dicembre al Mise di Roma la vertenza è in attesa delle mosse del ministero dello Sviluppo.

«Il Mise, come noi e come i lavoratori sta aspettando da Conad un piano industriale e l'articolazione degli esuberi - spiega Cecilia de' Pantz segretario della Filcams-Cgil - In Veneto sono passati a Coand finora 12 punti vendita su 27, dei restanti non si sa nulla. Il nostro prossimo obiettivo è far ripartire il tavolo al Mise e attivare gli ammortizzatori sociali a partire dalla cassa integrazione».

Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA