Auchan, sciopero l'antivigilia di Natale: lavoratori fermi otto ore

MESTRE - Lavoratori dell'Auchan di tutto il Veneto in sciopero per otto ore lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, in piena giornata di shopping. A Mestre i dipendenti senza certezze sono 250. Oltre allo sciopero è prevista la manifestazione regionale dalle 9 alle 13 davanti all'ipermercato Auchan di Mestre in via don Tosatto con centinaia di lavoratori da tutto il Veneto, anche della catena Simply, per un problema comune: il posto di lavoro.



La cessione a Conad e le gravi minacce occupazionali per migliaia di dipendenti sono al centro della protesta. Al presidio saranno presenti i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil di categoria Cecilia de' Pantz, Maurizia Rizzo, Luigino Boscaro.



Dopo il fallimento dell'incontro di martedì scorso al ministero a Roma rimane senza soluzione il destino di 6.000 lavoratori in tutta Italia. A rischio in Veneto anche i lavoratori di logistica (Grantorto), sedi (Vicenza) e appalti di pulizia, vigilanza, ecc. Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA