Atvo è la prima azienda in Italia per il servizio extraurbano

di Marco Corazza

è la migliore azienda di trasporti pubblici in Italia,per ilIl trend, già molto positivo negli ultimi anni, si è dunque dimostrato al top nella indagine nazionale condotta dal “Mystery Client” nel corso dei mesi di ottobre e novembre del 2017, periodo in cui il servizio extraurbano viene utilizzato in prevalenza dagli studenti. Quella del “”, ovvero del cliente misterioso, per il trasporto pubblico è una metodologia di ricerca non intrusiva che consiste nell’inviare a bordo dei mezzi, alle fermate, alle stazioni e biglietterie, persone selezionate ed istruite che chiedono informazioni, salgono a bordo dei mezzi, non svelando mai la propria identità e comportandosi come normali utenti del servizio. Sotto la lente d’ingrandimento: stato didelle fermate,al punto di fermata, informazioni a bordo, accoglienza/attitudine commerciale, pulizia degli autobus e, call center, sito web e app. "E' la conseguenza dei nostri sforzi" ha spiegato il presidente di Atvo,Fabio Turchetto a cui fa eco Stefano Cerchier, direttore generale:"Risultati che rappresentano una tappa verso il costante miglioramento".