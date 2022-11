Morta l'attrice Maria Pia Colonnello, le pellicole con Tinto Brass e il grande impegno artistico nella sua Venezia

VENEZIA - Lutto oggi nel capoluogo del Veneto, in laguna si piange la scomparsa di Maria Pia Colonnello, attrice veneziana, doppiatrice e voce recitante. L'attrice è mancata all'età di 90 anni nella serata del 25 novembre 2022, ne dà notizia il figlio Edoardo. Ha recitato in due pellicole del regista Tinto Brass, Senso ’45 (2002) e La chiave (1983), nonché nel film diretto da Stefano Rolla, Bugie veneziane (1979). Maria Pia Colonnello ha iniziato la sua carriera con il Teatro Universitario di Ca' Foscari, diretto da Giovanni Poli. Anni in Rai a ilano e a Firenze, poi il ritorno a Venezia, città nella quale ha collaborato con spettacoli importanti e di alto profilo.

Presenzia in qualità di lettrice a Premi letterari e di poesia veneti e nazionali. Ha partecipato agli spettacoli "Chez Maxime" al Teatro Verde della Fondazione Giorgio Cini a Venezia e "Sapori Rinascimentali" nella Basilica di Vicenza in occasione delle manifestazioni palladiane. Partecipazioni agli eventi musico-letterari per la Municipalità del Lido di Venezia e presso il Centro Culturale Candiani di Mestre. Ha collaborato anche con i Civici Musei Veneziani.