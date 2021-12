LIDO-CAVALLINO TREPORTI - L'Agenzia del Demanio mette in vendita due antichi gioiellini dell'estuario. Andranno all'asta la Batteria Ca' Bianca Forte Emo al Lido e l'ex Forte Vecchio a Cavallino Treporti in lungomare San Felice. L'avviso d'asta è stato pubblicato, in queste ore, nel sito ufficiale dell'ente. I due manufatti sono inseriti in un pacchetto complessivo di sei lotti di cui il Demanio intende liberarsi dopo essere stato preventivamente autorizzato alla vendita dal ministero dei Beni culturali.



LE CIFRE

Per l'ex Forte Vecchio a Cavallino (indicato nella procedura di gara con il lotto numero 3) si parte da un base d'asta di 2 milioni e 270 mila euro, mentre per le fortificazioni Emo e Ca' Bianca (lotto 4) la quota da cui si comincerà a trattare è stata fissata in 2 milioni 383 mila euro. Valori impegnativi e non facili da reperire, ma i potenziali acquirenti avranno tempo per documentarsi: l'asta è stata fissata per il 29 marzo prossimo dalle 10, nella sede regionale del Veneto dell'Agenzia Demaniale. Le proposte di acquisto dovranno pervenire entro il giorno precedente all'apertura delle buste da parte della commissione aggiudicatrice, e cioè non oltre mezzogiorno del 28 marzo. Tra i requisiti richiesti, pena l'esclusione dalla gara stessa, c'è anche il versamento di una cauzione pari al 10 per cento del valore del manufatto e cioè 238 mila e 300 euro per la Batteria Ca' Bianca e di altri 227 mila euro per Cavallino. I potenziali investitori potranno, ovviamente, recarsi in sopralluogo sul posto, accompagnati dai responsabili del Demanio, previo appuntamento concordato. Per quanti non conoscono la zona ricordiamo che entrambi gli edifici sono, al momento, liberi e inutilizzati senza alcuna funzione: a Cavallino parliamo di una superficie pavimentata di 5mila metri quadrati, più altri 11 mila di superfice scoperta, a Ca' Bianca invece 2.700 metri quadri, completati da 24mila scoperti.



A Ca' Bianca il complesso è costituito da un terreno di ampie dimensioni sul quale insistono le due fortificazioni militari, l'austriaca Batteria Casabianca e la più recente italiana Batteria Angelo Emo, con relativi fabbricati di servizio; completano il lotto altre aree utilizzate come giardino, parcheggio, orti e un fabbricato uso sportivo con relativa pertinenza esterna, quest'ultimi occupati da privati e quindi ordinariamente manutenuti. Sempre all'interno del compendio, si trova un'area in cui sono presenti due alloggi di servizio per il personale militare tutt'ora utilizzati dal ministero della Difesa (Marina), ricavati all'interno di una costruzione già pertinenza della Batteria Casabianca.



Il forte di Cavallino, invece, si presenta come un complesso di fabbricati militari realizzati tra la seconda metà del 1800 e i primi del 1900, con la relativa area di pertinenza, delimitati esternamente da un fossato comunicante con la laguna di Venezia e da un muro di cinta in mattoni. Gli ingressi, entrambi posti a Nord-ovest del Forte, sono rappresentati da un varco privo di cancello che consente di raggiungere l'area retrostante al ridotto e da un accesso che conduce alla corte dello stesso. Il complesso del Forte risulta costituito da un corpo di fabbrica principale denominato ridotto di due piani fuori terra con torre centrale ed altre 11 piccole costruzioni militari comprese nel perimetro della fortificazione. Il complesso è da valorizzare; impianti e infissi, laddove presenti, risultano obsoleti, danneggiati, non funzionanti e non a norma.