Ai domiciliari per motivi di salute, 75enne ex Mala del Brenta torna in carcere

MESTRE - Nella mattinata di ieri, 10 maggio, la Polizia di Venezia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 75enne veneziano, C. D. che deve scontare la pena di 7 anni e 10 mesi di reclusione. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, è stato elemento di spicco della c.d. Mala del Brenta. Arrestato a Zagabria nel 2018 in virtù di un mandato di arresto europeo, emesso nel 2007, è stato nuovamente arrestato nel 2020 come responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, riciclaggio di denaro e violenza per indurre terze persone a commettere reato.

Dal mese di marzo del 2020, l’uomo stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare a causa di problemi di salute, anche in riferimento alla legislazione relativa all’emergenza sanitaria da Covid 19. Tuttavia, l’A.G. competente non ha ritenuto di confermare il provvedimento emesso in via provvisoria e, pertanto, tenuto conto della pericolosità attuale del detenuto, ha disposto l’accompagnamento presso il carcere.

Alla luce del nuovo provvedimento gli agenti del commissariato di Mestre hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, accompagnandolo in carcere a Santa Maria Maggiore dove dovrà scontare la pena residua di 7 anni e 10 mesi di reclusione.