Aperta anche la terza rotatoria: l'incrocio di via Miranese non c'è più

di Elisio Trevisan

MESTRE- Anche la terza è aperta: sulla rotatoria tra le vie Carducci, Piave, Miranese e Circonvallazione le tre imprese Ecopavi, Sempre ed Aluxman hanno lavorato l'intera notte tra giovedì e venerdì e ieri mattina, scomparsi i semafori sostituiti dalle barriere provvisorie New Jersey e da una segnaletica orizzontale, è stata aperta al traffico. Per il momento le cose sembrano funzionare, ieri mattina i vigili hanno presidiato la zona per alcune ore in modo da indicare meglio agli automobilisti la nuova...