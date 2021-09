DESE - A parziale compensazione dei disagi che inevitabilmente si creeranno a danno degli abitanti di Dese e dintorni appena sarà operativo il nuovo hub di distribuzione Amazon, che si sta realizzando nell'area a ridosso della bretella per l'aeroporto, si è sempre detto che il colosso dell'e-commerce avrebbe rimediato con un numero consistente di nuove assunzioni. Una versione più volte ribadita in questi mesi e che, in più di una occasione,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati