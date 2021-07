Altra tragedia in mare: 60enne di Mogliano muore annegato

ERACLEA - Non è riuscito a superare le onde, un 60enne di Mogliano muore annegato a Eraclea. A distanza di 24 ore dalla tragedia in cui il 51enne turista irlandese è deceduto mentre il figlio cercava di salvarlo, nel pomeriggio di oggi un altra tragedia a Eraclea.

Un uomo di Mogliano stava facendo il bagno sul litorale di Eraclea mare quando è stato travolto dalle onde. Subito soccorso dal personale di terra e dal personale del 118, arrivato in ambulanza e con l'elicottero alzato in volo da Padova, purtroppo per il 60enne non c'è stato niente da fare. Nemmeno il tentativo di rianimazione è servito per salvarlo. Ieri i soccorritori hanno lavorato incessantemente su tutta la costa veneziana per i tanti bagnanti che hanno sfidato le onde.