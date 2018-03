Acqua alta "fuori stagione": la punta massima si ferma a 117 cm

VENEZIA - Alta marea molto sostenuta, come da previsioni, nella notte a Venezia, ma il fenomeno non ha raggiunto la misura temuta (120 cm), fermandosi ad un massima di 117 centimetri sul medio mare, verso la mezzanotte. Con questo livello viene allagato circa il 25% del suolo del centro storico. La punta di acqua alta 'fuori stagione' era stata ampiamente prevista dal Centro maree del Comune, che nel corso di ieri aveva più volte aggiornato la stima, fino ad un'ipotesi di 125 cm.

Poi in serata il vento di scirocco è leggermente sceso, facendo fermare i mareografi a 117 cm in laguna, mentre in mare si sono toccati i 120. Il 19 marzo c'era già stata una punta più elevata, di 124 centimetri.



