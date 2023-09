Test di allarme generale, l’annuncio di Zaia: quando tocca al Veneto e cosa fare

«Il 21 settembre tutti i cittadini, veneti e non, che si troveranno in regione riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento pubblico IT- alert che, in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo come quelle sanitarie, avvertirà la popolazione. È uno strumento molto importante, che non sostituisce quelli esistenti». Così Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, ha spiegato l'importanza del test, che prevede che i telefoni cellulari presenti nel territorio regionale il 21 settembre prossimo, alle ore 12 circa, siano raggiunti da un messaggio di test ITA- Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale.

Come funzionerà

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Veneto suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. «Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggerlo - ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin -.