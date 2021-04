Zainetto abbandonato vicino al monumento: scatta l'allarme bomba, chiusa la statale Triestina, ma conteneva solo vestiti

TESSERA - Alle 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Asti a Tessera in supporto alla polizia di stato per un allarme bomba per uno zainetto depositato nei presi pressi del monumento ai Caduti di tutte le guerre. Sul posto gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco, accorsi con tre squadre coordinate dal funzionario di guardia.

Durante le operazioni di avvicinamento alla borsa del robot teleguidato il traffico veicolare lungo la Statale Triestina è stato interrotto. Gli artificieri hanno bonificato la borsa risultante piena di indumenti probabilmente di un senzatetto.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.