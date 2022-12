Venezia, allarme bomba: pacco sospetto davanti al museo Vac Foundation. Interviene la Digos

VENEZIA - Venezia, allarme bomba: pacco sospetto davanti al museo Vac Foundation. Stamattina, venerdì 16 dicembre, è scattato un allarme bomba per un pacco sospetto trovato davanti la sede del museo Vac Foundation, nel sestiere Dorsoduro.

In realtà, si è trattato di un falso allarme: all'interno del pacco, un vasetto di marmellata senza rivendicazioni né biglietti. Il museo Vac Foundation si occupava di promuovere l'arte contemporanea russa ed è rimasto chiuso dallo scoppio della guerra con l'Ucraina. Per questa ragione Digos e !Questura hanno voluto appurare che non ci fossero legami con il conflitto.