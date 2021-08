Alessandro Fantin, l'ex studente diventa un giovane regista

SAN DONA' - Un film girato tra San Donà e Caorle. Si tratta dell'iniziativa del giovane regista Alessandro Fantin, 22enne sandonatese che nel pomeriggio di oggi, 11 agosto, girerà alcune scene del suo primo lungometraggio in città. Ex studente dell'indirizzo di produzioni audiovisive dell'istituto tecnico Scarpa-Mattei nella sede di Fossalta, ora impegnato ad approfondire la sua preparazione al Sae institute di Milano, Fantin spiega che si tratta di un film di carattere sociale, dal titolo My life is a movie. «Alcune riprese saranno girate, appunto, in centro. Sabato prossimo, 14 agosto, saranno ambientate nel consultorio familiare dell'Ulss 4 e poi si continuerà in settembre, tra San Donà e Caorle. Qualche ripresa sarà realizzata anche a Milano, ma per la maggior parte ho scelto di filmare in questa zona». Il cast è composto dagli attori professionisti: Emanuel Iacono di Como, Raffaele Barca di Latina, l'attrice e doppiatrice fiorentina Veronica Lo Forte, la veronese Marialuisa Francavilla, l'emiliano Mattia Cavallari, Mattia Pittari di Novara e Giovanni Giusto del Teatro dei Pazzi di San Donà. «Si tratta di un progetto a cui tengo molto spiega Fantin che ho scelto di autoprodurre per interno, in assenza di finanziamenti pubblici. Per la troupe dei collaboratori ho coinvolto alcuni dei miei ex compagni di classe delle superiori: Marco Mamprin, Jacopo Dus, Angelica Casazza, Marco Bortoluzzo, Riccardo Vitale, Alessandro Marcon, Marco dal Fabbro, Giovanni Pagotto, Francesco Fantin, Nadia Brazzo, Valentin Papuc». Le riprese presuppongono la temporanea chiusura di alcune strade: le vie Carducci e Petrarca dalle 15 fino alle 15.30 circa, i tratti delle vie Carducci e Zingales compresa l'intersezione della rotatoria dalle 15.30 fino alle 16, le vie Zingales e Benedetto Croce dalle 16 e fino alle 17 circa.