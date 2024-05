MIRA - Bombe d'acqua e allagamenti anche nella zona del mirese, con scuole chiuse, e il sindaco Dori che annuncia: «Chiederemo lo stato di calamità». Scuole chiuse anche a Noale e Mirano dove alcuni plessi risultano inagibili e si teme per la piena del Muson.

Nella serata di ieri Dori, dopo aver esaminato i danni e le infiltrazioni dell'acqua negli istituti scolastici, ha firmato un'ordinanza di chiusura per le scuole dell'infanzia Gianni Rodari di Oriago per i giorni di oggi e lunedì prossimo e per la Peter Pan di Mira Porte per oggi. Inagibile anche la palestra della scuola media Giacomo Leopardi di Mira Taglio, il piano terra della primaria Ugo Foscolo di Mira Taglio e la cucina della scuola dell'infanzia Italo Calvino di via Marmolada a Oriago. Il maltempo ha causato notevoli i danni alle strade ma anche a garage, scantinati e abitazioni. Da ieri mattina la strada provinciale via Miranese, da Mira a Marano, è diventa a senso unico a causa di cedimenti lungo le rive del canale Taglio mentre via Valmarana a Oriago di Mira, da via Risorgimento a via Riscossa è stata chiusa per allagamento per quasi l'intera giornata di ieri. C'è chi, nel cuore della notte, si è ritrovato con la casa al piano terra invasa dall'acqua con danni a mobili, divani, elettrodomestici e molto altro, sia nella zona di Valmarana che a Mira centro, in prossimità del centro commerciale Mirasole. «In pochissimo tempo ci siamo trovati con la cucina al piano terra invasa da 16 cm d'acqua - racconta Matteo Morabito, tra i residenti colpiti -. I tombini in strada sembravano fontane da come l'acqua non riuscisse a defluire. Il 115 era in tilt per le chiamate e pure i vigili del fuoco. Non possiamo ancora fare la conta dei danni, il circuito elettrico è andato in tilt compromettendo il funzionamento degli elettrodomestici, per non parlare di mobili e divano". «Ci sono almeno un centinaio di abitazioni allagate, danni per infiltrazioni anche nelle scuole e molte strade allagate - spiega il sindaco Marco Dori -. La rete idrica ha retto, le pompe hanno funzionato ma il quantitativo d'acqua è stato così straordinario che i bacini di laminazione sono stati subito riempiti. Chiederemo lo stato di calamità».

La Città Metropolitana ha introdotto il senso unico lungo la Strada provinciale n. 27 nel tratto da Mira a Marano, all'altezza dello stabilimento della Marchi per un importante cedimento della scarpata lungo l'argine del canale Taglio. Dopo un sopralluogo e un incontro urgente in sala giunta a Mira al quale ha partecipato la Città Metropolitana con il consigliere delegato Paolino D'Anna, si è deciso di attivare il senso unico unicamente nella direzione Mira Marano. «Una misura preventiva per scongiurare ulteriori cedimenti che possono compromettere il manto stradale ha spiegato D'Anna. Monitoreremo la situazione e valuteremo la possibilità di introdurre il senso unico alternato». Deviazioni concordate con Actv per le linee del trasporto pubblico. Chiusa al traffico anche via Argine Destro Canale Taglio, per permettere una manovra idraulica, e il sottopasso di via Tresievoli. L'invito dell'amministrazione è di limitare gli spostamenti e mantenere la massima prudenza nell'affrontare i sottopassi.

DOLO

Una bomba d'acqua tra mezzanotte e l'una ha causato qualche problema nel territorio dolese. Tempestivi i controlli eseguiti dai tecnici dell'Ufficio Tecnico dolese assieme al sindaco Gianluigi Naletto e alla protezione civile: rilevati problemi nell'area sud, in direzione di Camponogara, con allagamento negli scantinati ma nessuna strada invasa dall'acqua. Fossi e reti scolanti di campagna sono risultati al limite e hanno impedito il deflusso delle acque, con allagamenti nelle campagne. Problemi in via Tintoretto e in parte di via Petrarca, con allagamenti negli scantinati, nei garage e nei seminterrati. Invasi e vasche costruite hanno scongiurato problemi più seri. Disagi causati dal mancato deflusso delle acque del depuratore di via Alfieri per la carente manutenzione di alcuni pozzi neri: gli allagamenti hanno causato la presenza promiscua di acque bianche e nere. Il comune ha prontamente interessato Veritas per una manutenzione delle reti fognarie. Non si sono registrate frane nelle rive. Il canale più a rischio è il Serraglio che è stato costantemente monitorato ma non ha fatto registra cedimenti delle rive.