Aeroporti, Polo Nord Est: previsto aumento dei passeggeri dell'11% per l'estate 2023. «Recupero di oltre il 90% sul 2019»

VENEZIA - TREVISO - VERONA - Per la stagione estiva 2023, che avrà inizio domenica 26 marzo e si concluderà sabato 28 ottobre, le prospettive per i tre aeroporti del Polo aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso e Verona) sono di una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali, con una crescita media complessiva del numero di passeggeri pari all'11% rispetto alla stagione estiva 2022 e un recupero di oltre il 90% dei volumi realizzati nell'estate 2019.

È quanto emerge a conclusione dell'edizione «Estate 2023» del Venezia/Verona Airport Workshop - evento B2B dedicato agli addetti ai lavori per un confronto sulla domanda/offerta di viaggi degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona - il Polo Aeroportuale del Nord Est tira le somme di un incontro particolarmente brillante, che annuncia per l'imminente stagione estiva una forte domanda di viaggi e un ulteriore recupero di volumi di traffico che si avvicinano ai livelli del 2019.

«Questi due giorni di workshop costituiscono per noi un fondamentale momento di sintesi di un lavoro portato avanti con le compagnie aeree nell'arco degli ultimi dodici mesi», commenta Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save. «La capacità che proponiamo con i tre aeroporti è pressoché in linea con l'offerta del 2019 ed è fondamentale per la costruzione da parte delle agenzie di viaggio di proposte che soddisfino le esigenze del pubblico più allargato e contribuiscano a stimolare nuovi mercati».