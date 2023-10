Lido di Venezia, ultraleggero compie un atterraggio d'emergenza sulla spiaggia di San Nicoletto: tre feriti

LIDO DI VENEZIA - Un velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza al Lido di Venezia. È accaduto verso le 14:40 di oggi, mercoledì 4 ottobre, sull'isola del Lido di Venezia. L'aereo è atterrato sulla spiaggia di San Nicoletto, non lontano dall'aeroporto Nicelli e a bordo erano presenti cinque persone, di cui tre sono rimaste ferite.

L’aereo - un "Cessna Pressurised Centurion" - al momento dell’atterraggio è rimasto danneggiato ad un’ala.

Le cinque persone a bordo sono riuscite autonomamente a venire fuori dall’aereo.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento del lido, hanno messo in sicurezza il velivolo, mentre le cinque persone a bordo sono state assistite dal personale sanitario del Suem: i tre feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale. Intervento di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.