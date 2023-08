Ultraleggero precipita in un campo dopo il decollo, morto il pilota

VERONA - E' precipitato ieri pomeriggio in un terreno agricolo a Dossi di Isola della Scala ed è stato ritrovato oggi, domenica 27 agosto, l'ultraleggero modello Tecnam P92: morto il pilota, un 78enne di Verona. Il velivolo era decollato alle 18 di ieri pomeriggio da un campo di volo di Roverbella (MN) e si erano perse le sue tracce subito dopo. Il corpo del pilota è stato estratto privo di vita dalle lamiere del velivolo e trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento per l'autopsia. Non sono note le cause dell'incidente sul quale indagano i Carabinieri di Villafranca con personale dell'Ente Nazionale Sicurezza Volo.

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA